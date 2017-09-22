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Хет-трик Саада помог «Чикаго» разгромить «Детройт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Чикаго» крупно переиграли «Детройт» в предсезонном матче со счетом 6:1.

Заброшенными шайбами у «Блэкхокс» отметились Райан Хартман, Брент Сибрук, Алекс Дебринкат и Брэндон Саад, оформивший хет-трик в этой встрече.  У «Ред Уингз» точный бросок на счету Майкла Расмуссена.

В следующей игре 24 сентября «Чикаго» встретится с «Коламбусом». В тот же день «Детройт» сыграет против «Бостона».

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