Хет-трик Саада помог «Чикаго» разгромить «Детройт»

Хоккеисты «Чикаго» крупно переиграли «Детройт» в предсезонном матче со счетом 6:1.

Заброшенными шайбами у «Блэкхокс» отметились Райан Хартман, Брент Сибрук, Алекс Дебринкат и Брэндон Саад, оформивший хет-трик в этой встрече. У «Ред Уингз» точный бросок на счету Майкла Расмуссена.

В следующей игре 24 сентября «Чикаго» встретится с «Коламбусом». В тот же день «Детройт» сыграет против «Бостона».