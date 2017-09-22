«Ланус» в серии пенальти обыграл «Сан-Лоренсо» и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

Аргентинский «Ланус» переиграл соотечественников из «Сан-Лоренсо» в четвертьфинале Кубка Либертадорес со счетом 2:0.

Первая встреча двух команд завершилась с таким же счетом, но в пользу футболистов «Сан-Лоренсо». В дополнительное время команды не смогли выявить победителя, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Лануса».

Таким образом, в полуфинале Кубка Либертадорес «Ланус» сыграет с «Ривер Плейт», который ранее крупно переиграл боливийский «Хорхе Вильстерманн» (8:0).

Во втором полуфинале турнира встретятся бразильский «Гремио» и эквадорская «Барселона».