«Ланус» в серии пенальти обыграл «Сан-Лоренсо» и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Аргентинский «Ланус» переиграл соотечественников из «Сан-Лоренсо» в четвертьфинале Кубка Либертадорес со счетом 2:0.
Первая встреча двух команд завершилась с таким же счетом, но в пользу футболистов «Сан-Лоренсо». В дополнительное время команды не смогли выявить победителя, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Лануса».
Таким образом, в полуфинале Кубка Либертадорес «Ланус» сыграет с «Ривер Плейт», который ранее крупно переиграл боливийский «Хорхе Вильстерманн» (8:0).
Во втором полуфинале турнира встретятся бразильский «Гремио» и эквадорская «Барселона».
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