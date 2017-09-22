Шайба Бойкова и три передачи Якупова помогли «Колорадо» разгромить «Даллас»

Хоккеисты «Колорадо» переиграли «Даллас» в предсезонном матче со счетом 5:1.

Заброшенными шайбами у «Эвеланш» отметились Дэвид Уорсофски, Свен Андригетто, Александр Керфут, Мэтт Дюшен и российский защитник Сергей Бойков. У «Старз» точный бросок на счету Рупа Хинтца.

Отметим, что нападающий «Эвеланш» Наиль Якупов записал в этом матче на свой счет три результативных передачи. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 21 бросков по воротам из 22. Еще один российский защитник «Эвеланш» Андрей Миронов провел на площадке 21 минуту и заработал 2 минуты штрафа.

В следующей игре «Колорадо» 24 сентября встретится с «Миннесотой». В тот же день «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом».