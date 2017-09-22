Константин Лепехин: У «Динамо СПб» есть шансы на выход в РФПЛ
Источник: Rusfootball.infoКомментарии
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин оценил шансы «Динамо СПб» на выход в РФПЛ по итогам сезона.
- Конечно, шансы на выход в РФПЛ у «Динамо» есть. Команда показала даже не сегодняшней игрой, а в целом, в таком серьезном турнире как первая лига насколько они сильны.
Динамовцы хорошо готовы и имеют крепкий состав. На мой взгляд, они заслуженно находятся в лидерах. Очень важно будет, как они пройдут зиму, как усилят свой состав. Все в их руках, - цитирует Лепехина Rusfootball.Info.
Напомним, что после 14 туров первенства ФНЛ «Динамо СПб», набрав 29 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице.
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