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Деннис Эверберг: У ошибок, которые допускают игроки «Авангарда», высокая цена, и это влияет на результат

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Нападающий «Авангарда» Деннис Эверберг поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:3).

- Мы играли с одной из лучших команд лиги, и потому этот матч для нас был особенным. И первые 10-15 минут нам удавалось показывать хороший хоккей, мы могли забить несколько голов прямо на старте. Но, к сожалению, две поздние шайбы, которые мы пропустили в концовке первого периода, повлияли на нас. Второй период команда провела немного пассивно, нам не хватало той энергии, которая нас вела вперед в первом отрезке. А в третьем неудачно нахватали удалений в концовке.

Какие главные уроки мы должны извлечь из этой игры? У ошибок, которые мы допускаем, высокая цена, и это влияет на результат. Опять же, нельзя удаляться. Такая мастеровитая команда, как СКА, обладает отличными спецбригадами и реализует большинство, это очень важно в таких матчах, - приводит слова форварда пресс-служба омского клуба.

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