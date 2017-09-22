Николай Лемтюгов: Я не считаю, что СКА хотел нас легко обыграть

Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:3).

- За счет чего СКА смог переломить игру? Не столько они переломили, сколько мы сбавили, а они перестроились. Из-за этого мы немного отдали инициативу, это была ключевая ошибка.

Можно ли сказать, что СКА в первом периоде играл вполоборота и не мог разогнаться? Это мы, наверное, хорошо играли, мы не давали им разогнаться. Хорошая команда, большие мастера, с которыми приятно и можно играть. Я не считаю, что они вышли вальяжно и хотели нас легко обыграть. Думаю, они тоже настраивались на игру и опасались нас. Нельзя говорить, что СКА вышли с развязанными коньками, а потом что-то пошло не так, нет. Мы хорошо играли 15 минут, а потом, наверное, почувствовали, что вот-вот можем – и не смогли. Завтра разберём игру, тренеры посмотрят, где мы ошибались, - приводит слова форварда пресс-служба «Авангарда».