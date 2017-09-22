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Вратарь «Олимпийца»: Рад, что мой пенальти в матче с «Уфой» оказался победным

Источник:  ФК «Олимпиец»Комментарии

Вратарь «Олимпийца» Артур Анисимов поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка России с «Уфой» (1:1, 4:1 - по пенальти).

- Это была моя первая встреча с командой премьер-лиги. Да и Кубке России в первый раз прошел так далеко. Крутые эмоции, что тут скажешь! Спасибо ребятам. Они «убивались» сегодня на поле ради этой победы. Отдали ей все силы. И еще хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые так здорово поддерживали нас.

О том, что я буду бить пенальти, мне сказал наш капитан Андрей Хрипков. Бил четвертым. Рад, что мой гол оказался победным. Считаю ли я пенальти лотереей? Нет, не считаю. Раз уж ты подошел к 11-метровой отметке, раз уж ты решился, то надо забивать. Когда мяч влетел в ворота, я побежал к ребятам. Они навалились на меня, но мне было легко в этот момент. Подобных эмоций я не испытывал никогда! – приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

На следующей стадии турнира 25 октября «Олимпиец» встретится с «Шинником», накануне разгромившим «Урал» (3:0).

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