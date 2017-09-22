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Иван Ракитич: Неймар был важен для раздевалки «Барселоны»

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о переходе форварда Неймара в «Пари Сен-Жермен».

«Мне лично очень жаль, что он ушел, – приводит Goal.com слова Ракитича. – Не только потому, что он один из лучших игроков, для меня он также и отличный человек. Он был очень важен для нашей раздевалки. А я считаю, его одним из лучших парней, кого я знаю в футболе. Так что для меня его решение очень тяжелое. Мне бы хотелось быть с ним в одной команде.

Но нам нужно уважать его решение. Если нашлась команда, которая смогла купить его, и он решил уйти из «Барселоны», нам остается пожелать ему только удачи. Надеюсь, он забьет много голов и будет счастлив в Париже. А нам остается идти дальше своим путем и становиться сильными без Неймара».

Напомним, «ПСЖ» выкупил Неймара у «Барселоны», заплатив за 25-летнего бразильца сумму отступных в размере 222 миллионов евро.

В составе «Барселоны» Неймар провел четыре сезона и забил 105 голов в 186 матчах.

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