Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио
23-я ракетка мира
Анастасия Павлюченкова одержала победу над Барборой Стрыцовой из Чехии (5:7,
6:3, 6:1) в четвертьфинале турнира WTA Toray Pan Pacific Open в Токио. Матч
продолжался 2 часа 13 минут.
Эта победа стала четвертой для 26-летней российской теннисистки в четырех матчах со Стрыцовой, которая занимает 25-е место в рейтинге WTA. До этого в нынешнем сезоне Павлюченкова выиграла у соперницы на турнире в Индиан-Уэллсе.
В полуфинале соперницей Павлюченковой станет победитель матча двух бывших первых ракеток мира Анжелик Кербер (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала
Анастасия
Павлюченкова (Россия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 5:7, 6:3, 6:1