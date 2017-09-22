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Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио

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23-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова одержала победу над Барборой Стрыцовой из Чехии (5:7, 6:3, 6:1) в четвертьфинале турнира WTA Toray Pan Pacific Open в Токио. Матч продолжался 2 часа 13 минут.

Эта победа стала четвертой для 26-летней российской теннисистки в четырех матчах со Стрыцовой, которая занимает 25-е место в рейтинге WTA. До этого в нынешнем сезоне Павлюченкова выиграла у соперницы на турнире в Индиан-Уэллсе.

В полуфинале соперницей Павлюченковой станет победитель матча двух бывших первых ракеток мира Анжелик Кербер (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 5:7, 6:3, 6:1

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