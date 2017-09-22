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«Барселона» рассчитывает приобрести Горецку зимой

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

«Барселона» рассматривает вариант покупки полузащитника «Шальке» Леона Горецки в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

22-летний воспитанник «Бохума» может стать свободным агентом следующим летом, однако чтобы не упустить игрока сборной Германии в «Барселоне» готовы оформить сделку за полгода до окончания его контракта с «Шальке». Ожидается, что сумма трансфера составит 10-15 миллионов евро.

К тому же не исключено, что зимой «Барселону» покинут полузащитники Андре Гомеш, Арда Туран и Рафинья. Все трое не всегда попадают в состав команды, а перед чемпионатом мира наверняка захотят получать больше игровой практики.

Горецка проводит пятый сезон в «Шальке» после перехода из «Бохума» в 2013 году. За это время он провел 95 матчей в бундеслиге и забил 11 голов.

Минувшим летом в составе сборной Германии он стал победителем Кубка конфедераций, забив три гола в четырех матчах турнира.

Ранее сообщалось, что на Горецку претендуют «Бавария», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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