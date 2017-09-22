Губернатор Омской области: Никогда не видел такого грязного и отвратительного судейства, как в матче со СКА

Губернатор Омской области Виктор Назаров высказался о судействе в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – СКА (1:3).

«Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но несмотря на это, «Авангард» не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе», – написал Назаров в инстаграме.

Напомним, в третьем периоде при счете 1:2 судьи Роман Гофман и Константин Оленин удалили до конца матча защитника «Авангарда» Александра Осипова, после чего СКА забросил третью шайбу.

Победная серия действующих обладателей Кубка Гагарина со старта сезона насчитывает 13 матчей.