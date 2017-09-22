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Защитник «РБ Лейпциг» может перейти в «Барселону»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на Mundo Deportivo, «Барселона» проявляет интерес к защитнику немецкого «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано.

Согласно источнику, инициатором сделки является наставник каталонского клуба Эрнесто Вальверде. Отмечается, что сине-гранатовые предпримут попытку приобрести футболиста по окончании сезона-2017/18.

Напомним, 18-летний француз ранее защищал цвета зальцбургского «Ред Булла». За «РБ Лейпциг» игрок провел 17 матчей, не отметившись забитыми мячами.


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