Защитник «РБ Лейпциг» может перейти в «Барселону»
Источник: RT на русскомКомментарии
Как сообщает RT со ссылкой на Mundo Deportivo, «Барселона» проявляет интерес к защитнику немецкого «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано.
Согласно источнику, инициатором сделки является наставник каталонского клуба Эрнесто Вальверде. Отмечается, что сине-гранатовые предпримут попытку приобрести футболиста по окончании сезона-2017/18.
Напомним, 18-летний француз ранее защищал цвета зальцбургского «Ред Булла». За «РБ Лейпциг» игрок провел 17 матчей, не отметившись забитыми мячами.
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