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Роузи дебютирует в рестлинге в ноябре

Источник:  The SunКомментарии

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи дебютирует в рестлинге, сообщает The Sun.

Ожидается, что 30-летняя американка выступит 18 ноября в бою «четыре на четыре» в рамках турнира Survivor Series в Хьюстоне.

Партнерами Роузи станут Шэйна Базлер, Джессамин Дьюк и Марина Шафир. Они выйдут на ринг против Шарлотт Флэр, Саши Бэнкс, Бэйлер и Бекки Линч.

Ранее сообщалось, что Роузи уже давно рассматривала возможность перейти в рестлинг. Отметим, что в марте 2015 года Роузи уже выступала на шоу WWE.

Добавим, что 30 декабря 2016 года Роузи проиграла нокаутом Аманде Нуньес из Бразилии за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Не исключено, что американка больше не будет драться по правилам ММА.

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