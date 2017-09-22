Как завершится бой Александр Емельяненко – Джеронимо дос Сантос? (Опрос)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
27 сентября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В одном из главных поединков бойцовского вечера российский тяжеловес Александр Емельяненко (23 победы, 7 поражений) проведет бой против бразильца Джеронимо дос Сантоса (39 побед, 19 поражений).
«Советский спорт» предлагает вам обсудить предстоящий бой и принять участие в голосовании.
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