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Как завершится бой Александр Емельяненко – Джеронимо дос Сантос? (Опрос)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

27 сентября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В одном из главных поединков бойцовского вечера российский тяжеловес Александр Емельяненко (23 победы, 7 поражений) проведет бой против бразильца Джеронимо дос Сантоса (39 побед, 19 поражений).

«Советский спорт» предлагает вам обсудить предстоящий бой и принять участие в голосовании.

Голосование: Как завершится бой Александр Емельяненко — Джеронимо дос Сантос? (27 сентября, Москва)

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Сергей Ващенко
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