Как завершится бой Александр Емельяненко – Джеронимо дос Сантос? (Опрос)

27 октября в Санкт-Петербурге пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84, в его рамках звездный ветеран UFC Джо Риггс (США, 45-17) сразится с набирающим ход российским проспектом Олегом Оленичевым (Ратиборец, 9-4).

M-1 Challenge 84. Ветеран UFC Джо Риггс сразится против Олега Оленичева 27 октября в Санкт-Петербурге пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84, в его рамках звездный ветеран UFC Джо Риггс (США, 45-17) сразится с набирающим ход российским проспектом Олегом Оленичевым (Ратиборец, 9-4).