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M-1 Challenge 84. Ветеран UFC Джо Риггс сразится против Олега Оленичева

Источник:  Mix FightКомментарии

27 октября в Санкт-Петербурге пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84, в его рамках звездный ветеран UFC Джо Риггс (США, 45-17) сразится с набирающим ход российским проспектом Олегом Оленичевым (Ратиборец, 9-4).

Джо Риггс появился в рейдже M-1 Challenge сравнительно недавно – на турнире M-1 Challenge 81 Битва в Горах. Сходу он показал свой высочайший класс – бой против одного из самых заслуженных российских средневесов Дмитрия Самойлова не продлился все отведенное время. Дмитрий использовал весь свой опыт и бросковую технику, чтобы одолеть американца. Но 12 боев в Октагоне и битвы с сильнейшими бойцами в лучших промоушенах мира все же весомый аргумент. Джо Риггс сумел вырваться из большей части захватов россиянина и в конечном итоге обрушил на него совершенно зверский граунд-энд-паунд, который привел к техническому нокауту. После этого Дизель выступил на одном из американских турниров, где также послал в технический нокаут другого заслуженного ветерана – Шонни Картера.

Олег Оленичев сейчас находится явно на подъеме – сперва победа над не знавшим поражений Азаматом Амаговым, а затем выход на бой против лучшего бойца Испании – Энока Солвеса Торреса. Испанца Олег буквально раздавил в упорном трехраундовом бою – не давая пространства Торресу, россиянин постоянно прессинговал, бросал и контролировал своего оппонента, что в итоге и принесло ему победу единогласным решением судей. Теперь Оленичеву предстоит еще один серьезный шаг в своей карьере – звезда мирового калибра. Но Олег как в и предыдущем случае принял этот вызов без какого-либо сомнения.

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе
Сергей Романов (Сечь PRO), 14-1 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 16-0

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе
Кайо Магальяэш (Бразилия), 10-3 - Артем Фролов(Легион и Кузня), 9-0

(До 84 кг), Джо «Дизель» Риггс (США), 45-17 - Олегом Оленичевым (Ратиборец), 9-4

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Сергей Ващенко
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