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Бывший наставник сборной Албании возглавит испанский клуб

Источник:  ASКомментарии

Как сообщает AS, новым главным тренером «Алавеса» станет итальянец Джанни Де Бьязи.

Согласно источнику, 61-летний специалист подпишет контракт с клубом до конца этого сезона с возможностью продления еще на один год. 

Напомним, Де Бьязи сменит на тренерском мостике Луиса Субельдию, который был отправлен в отставку 17 сентября.

Добавим, что последние шесть лет тренер работал со сборной Албании и оставил эту должность в июне. Под его руководством команда впервые в своей истории вышла в финальный турнир чемпионата Европы, приняв участие в Евро-2016 во Франции. 

Ранее Де Бьязи также тренировал итальянские «Удинезе», «Торино», «Брешию», «Модену», СПАЛ, «Козенцу», «Карпи», «Про Васто», испанский «Леванте».

«Алавес» проиграл все пять стартовых матчей в примере и без набранных очков занимает 19-е место в турнирной таблице.

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