Главу Ассоциации футбола Сьерра-Леоне подозревают в коррупции
Источник: RT на русскомКомментарии
Президент Ассоциации
футбола Сьерра-Леоне Иша Йохансен и генеральный секретарь организации Крис
Камара подозреваются в коррупции и злоупотреблении служебным положением,
сообщает «RT на русском» со ссылкой на BBC.
Йохансен заявила о своем намерении избираться на новый
президентский срок, после чего Антикоррупционная комиссия Сьерра-Леоне
предъявила ей обвинения.
Отметим, что в сентябре 2016 года Йохансен уже была арестована по обвинению в коррупции, но затем была отпущена без предъявления обвинений.
Йохансен возглавляет Ассоциацию футбола Сьерра-Леоне с 2013 года. Очередные выборы президента были запланированы на август, однако ФИФА приняла решение их перенести в связи с проверками членов организации.
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