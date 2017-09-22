Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)- : -Анжи (мол)
Хоккей  Автомобилист- : -ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Волейбол  Украина- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главу Ассоциации футбола Сьерра-Леоне подозревают в коррупции

Источник:  RT на русскомКомментарии

Президент Ассоциации футбола Сьерра-Леоне Иша Йохансен и генеральный секретарь организации Крис Камара подозреваются в коррупции и злоупотреблении служебным положением, сообщает «RT на русском» со ссылкой на BBC.

Йохансен заявила о своем намерении избираться на новый президентский срок, после чего Антикоррупционная комиссия Сьерра-Леоне предъявила ей обвинения.

Отметим, что в сентябре 2016 года Йохансен уже была арестована по обвинению в коррупции, но затем была отпущена без предъявления обвинений.

Йохансен возглавляет Ассоциацию футбола Сьерра-Леоне с 2013 года. Очередные выборы президента были запланированы на август, однако ФИФА приняла решение их перенести в связи с проверками членов организации.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Анохин: Избрание Сорокина в совет ФИФА означает признание России, как футбольной державыВице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал избрание генерального директора оргкомитета «Россия-2018» и члена исполнительного комитета РФС Алексея Сорокина в совет ФИФА.Алексей Сорокин: Очень важно, что Россия сохранила место в управляющем органе мирового футболаГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал свое избрание в состав совета ФИФА.Виталий Мутко: Пожелаем Сорокину удачи. Пусть вкалывает, он умеет работатьПрезидент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал избрание генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина в совет ФИФА от Европы.Сорокин выбран в совет ФИФАКак сообщает пресс-служба УЕФА, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин выбран на вакантное место в совет ФИФА.ФИФА получила 83 тысячи заявок на билеты на финал чемпионата мираГлава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер заявил, что количество заявок на билеты на финал чемпионата мира 2018 года в России превысило 80 тысяч.
Футбол
«Барселона» рассчитывает приобрести Горецку зимой
Теннис
Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио
Футбол
Иван Ракитич: Неймар был важен для раздевалки «Барселоны»
Футбол
Вылет «Зенита» и «Локомотива» из Кубка России, новый контракт Глушакова и извинения Неймара. Главные новости утра
все новости
Сьерра-Леоне
Сьерра-Леонекалендарьстатистика
ФИФА
ФИФА