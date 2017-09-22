Главу Ассоциации футбола Сьерра-Леоне подозревают в коррупции

Президент Ассоциации футбола Сьерра-Леоне Иша Йохансен и генеральный секретарь организации Крис Камара подозреваются в коррупции и злоупотреблении служебным положением, сообщает «RT на русском» со ссылкой на BBC.

Йохансен заявила о своем намерении избираться на новый президентский срок, после чего Антикоррупционная комиссия Сьерра-Леоне предъявила ей обвинения.

Отметим, что в сентябре 2016 года Йохансен уже была арестована по обвинению в коррупции, но затем была отпущена без предъявления обвинений.

Йохансен возглавляет Ассоциацию футбола Сьерра-Леоне с 2013 года. Очередные выборы президента были запланированы на август, однако ФИФА приняла решение их перенести в связи с проверками членов организации.