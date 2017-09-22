У форварда «Нью-Джерси» обнаружен рак

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу «Нью-Джерси», у нападающего Брайана Бойла обнаружен рак костного мозга.

Согласно источнику, у форварда диагностирован хронический миелоидный лейкоз. Заболевание обнаружено на ранней стадии, в связи с чем лечить его можно медикаментозно, без помощи химиотерапии.

«Все мысли сейчас о старте сезона. Чувствую себя вполне нормально и планирую продолжать жить нормальной жизнью. Я очень благодарен «Нью-Джерси» за поддержку, хотя не сыграл за команду еще ни одного матча», – сказал спортсмен.

32-летний американский спортсмен присоединился к «Нью-Джерси» в 2017 году. До этого хоккеист выступал за «Торонто».