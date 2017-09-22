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Педро Роша: Было интересно попробовать себя в «Спартаке». Знал, что это самая титулованная команда в России

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Бразильский форвард московского «Спартака» Педро Роша дал интервью клубной пресс-службе.

«Знал, что Москва – это очень-очень далеко. Но расстояния меня не смущали. Очень хотел сюда приехать. Хотя по поводу жизни в России даже совета спросить ни у кого не успел. Настолько скоротечно произошел переезд. Я подготовился! (Улыбается.) Много прикупил в Бразилии. Так как меня предупредили, что в России бывают холодные времена. Надеюсь, что выдержу их. Пока что здесь нормальная погода. Но уже собрался и жду наступления морозов. 

Я нечасто спонтанно принимаю решения. Обычно все происходит более взвешенно. Берется какое-то время на раздумья. Но здесь его не было. Единственное, что успел сделать, – переговорить с родителями. Выслушал все за и против. За перевесили. И подписал контракт. Было непросто решиться, так как на протяжении всей моей жизни мама и папа обычно постоянно находились со мной рядом. А сейчас они сказали: «Сын, принимай решение сам. Ты у нас уже взрослый. Это твоя карьера. Тебе играть». Мне было очень интересно попробовать себя в «Спартаке». Знал, что это самая титулованная команда в России. В Бразилии часто говорят о красно-белых. И я счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский. Верю, что здесь продолжу расти как футболист», – цитирует игрока официальный сайт красно-белых.

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