Фран Эскриба: В матче с «Эспаньолом» рассчитывали на скорость Черышева, но это была не лучшая его игра
Главный тренер «Вильярреала»
Фран Эскриба высказался об игре полузащитника Дениса Черышева в матче пятого
тура примеры с «Эспаньолом» (0:0).
«Мы знали, что соперник будет плотно действовать в центре поля, а благодаря скорости Чери мы могли рассчитывать, что сможем сыграть более широко. Но это была не лучшая его встреча.
Матч получился равным. У нас было больше моментов, и мы чаще владели мячом. В целом, ничья справедлива. Мы были чуть лучше, но нам не хватило реализации», – приводит «Евро-футбол.ру» слова Эскрибы со ссылкой на Marca.
Отметим, что Черышев вышел в стартовом составе «Вильярреала» и провел на поле 60 минут.
В шестом туре 24 сентября «Вильярреал» сыграет в гостях с «Хетафе» на стадионе «Альфонсо Перес».
Матч
Вильярреал - Эспаньол - 0:0
Состав
Вильярреал: Барбоса, Марио, Гонсалес А., Коста, Руис, Эрнандес, Черышев (Сориано Р., 61), Тригерос (Форнальс, 81), Бакка (Унал, 67), Бакамбу, Кастильехо
Эспаньол: Лопес П., Кариколь, Кансеко, Дардер, Лопес Д., Хурадо, Санчес, Фуэго, Пьятти (Хименес, 60), Баптистао (Гарсия, 68), Морено
Предупреждения:
Бакка, 31; Бакамбу, 41; Тригерос, 71; Гонсалес А., 74; Форнальс, 85 - Санчес, 77; Фуэго, 86
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
21 сентября 21:00, Мадригал, Онлайн-трансляция