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Фран Эскриба: В матче с «Эспаньолом» рассчитывали на скорость Черышева, но это была не лучшая его игра

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба высказался об игре полузащитника Дениса Черышева в матче пятого тура примеры с «Эспаньолом» (0:0).

«Мы знали, что соперник будет плотно действовать в центре поля, а благодаря скорости Чери мы могли рассчитывать, что сможем сыграть более широко. Но это была не лучшая его встреча.

Матч получился равным. У нас было больше моментов, и мы чаще владели мячом. В целом, ничья справедлива. Мы были чуть лучше, но нам не хватило реализации», – приводит «Евро-футбол.ру» слова Эскрибы со ссылкой на Marca.

Отметим, что Черышев вышел в стартовом составе «Вильярреала» и провел на поле 60 минут.

В шестом туре 24 сентября «Вильярреал» сыграет в гостях с «Хетафе» на стадионе «Альфонсо Перес».

Матч

Вильярреал - Эспаньол - 0:0

Состав

Вильярреал: Барбоса, Марио, Гонсалес А., Коста, Руис, Эрнандес, Черышев (Сориано Р., 61), Тригерос (Форнальс, 81), Бакка (Унал, 67), Бакамбу, Кастильехо

Эспаньол: Лопес П., Кариколь, Кансеко, Дардер, Лопес Д., Хурадо, Санчес, Фуэго, Пьятти (Хименес, 60), Баптистао (Гарсия, 68), Морено

Предупреждения:

Бакка, 31; Бакамбу, 41; Тригерос, 71; Гонсалес А., 74; Форнальс, 85 - Санчес, 77; Фуэго, 86

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

21 сентября 21:00, Мадригал, Онлайн-трансляция

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