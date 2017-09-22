Фран Эскриба: В матче с «Эспаньолом» рассчитывали на скорость Черышева, но это была не лучшая его игра

Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба высказался об игре полузащитника Дениса Черышева в матче пятого тура примеры с «Эспаньолом» (0:0).

«Мы знали, что соперник будет плотно действовать в центре поля, а благодаря скорости Чери мы могли рассчитывать, что сможем сыграть более широко. Но это была не лучшая его встреча.

Матч получился равным. У нас было больше моментов, и мы чаще владели мячом. В целом, ничья справедлива. Мы были чуть лучше, но нам не хватило реализации», – приводит «Евро-футбол.ру» слова Эскрибы со ссылкой на Marca.

Отметим, что Черышев вышел в стартовом составе «Вильярреала» и провел на поле 60 минут.

В шестом туре 24 сентября «Вильярреал» сыграет в гостях с «Хетафе» на стадионе «Альфонсо Перес».