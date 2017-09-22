Уильямс и Киз признаны «Героями стиля»
Источник: RT на русскомКомментарии
Бывшая первая ракетка
мира Серена Уильямс вошла в список «Героев стиля» 2017 года по версии журнала
Today Style, сообщает «RT на русском».
В данный список входят люди, которые следуют своему стилю, несмотря на критику и замечания.
Напомним, 1 сентября победительница 39 турниров «Большого шлема» Уильямс прервала карьеру из-за рождения дочери.
В список также попала еще одна американская теннисистка – Мэдисон Киз, занимающая 12-е место в рейтинге WTA.
Также среди спортсменок «Героями стиля» стали трехкратная олимпийская чемпионка Александра Райсман, олимпийская чемпионка Лори Эрнандес (обе – спортивная гимнастика) и бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Грэйси Голд (фигурное катание).
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