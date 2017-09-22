Сергей Калинин: Перед игрой с «Авангардом» нахлынули воспоминания, поэтому было тяжело к ней готовиться
Нападающий СКА Сергей Калинин поделился мнением о победе над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Какие у вас эмоции от возвращения в Омск?
- Приятные. Побывал дома, поужинал с родителями. Игру выиграли. Вчера на тренировке нахлынули воспоминания, поэтому достаточно тяжело было готовиться к игре. Хорошо, что все так закончилось.
- Начало матча осталось за «Авангардом».
- Они играли дома, пришло много народа. Болельщики гнали хозяев вперед, «Авангард» старался давить, но у нас хорошо сыграл вратарь, оставил нас в игре. У омичей были моменты, и, забей они пару голов, была бы другая игра. Мы вовремя забили и во втором периоде, в концовке контролировали матч.
- Было принципиально забить бывшей команде?
- Нет, просто хотел хорошо сыграть, помочь команде выиграть.
- Нервная концовка подпортила ощущение от победы?
- Болельщики поддерживают свою команду, больше ничего не могу сказать. Я здесь такого ни разу не видел. Может, накипело?
- Вы одержали 13 побед подряд. Перед игрой были разговоры о рекорде?
- Могу еще раз сказать, что мы не думаем о победной серии. Готовимся к каждой игре и стараемся выиграть – так будет вне зависимости от того, закончится серия или будет продолжаться. Разговоров об этом нет, – приводит слова Калинина официальный сайт СКА.
Напомним, 26-летний нападающий – воспитанник омского хоккея. Калинин выступал за «Авангард» с 2010 по 2015 год. За это время он провел за команду 252 игры в КХЛ и набрал 74 (34+40) очков.
СКА в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:1. У хозяев отличился Деннис Эверберг, у гостей шайбы на счету Сергея Калинина, Патрика Херсли и Давида Рундблада.
Армейцы с 36 очками после 13 игр возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, «Авангард» с 20 баллами после 11 матчей идет шестым на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 23 сентября в Ханты-Мансийске против «Югры», «Авангард» в тот же день примет «Локомотив».