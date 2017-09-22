Наставник «Боруссии»: У Ярмоленко есть проблемы, которые не позволяют ему играть все 90 минут

Юрий Максимов: Мне в свое время повезло с «Вердером», Ярмоленко - с «Боруссией»

Бывший игрок «Вердера» Юрий Максимов поделился мнением о переходе полузащитника Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».