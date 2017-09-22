Наставник «Боруссии»: У Ярмоленко есть проблемы, которые не позволяют ему играть все 90 минут
Источник: «Спорт день за днем»Комментарии
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос объяснил, почему по ходу матча 5-го тура бундеслиги с «Гамбургом» (3:0) заменил нападающего Андрея Ярмоленко. Напомним, украинец отыграл 67 минут.
«У Ярмоленко есть проблемы, которые не позволяют ему играть все 90 минут, но он очень хороший игрок, который принимает участие практически в каждой голевой атаке нашей команды», – приводит слова специалиста «Спорт день за днем» со ссылкой на Bild.
Напомним, футболист перебрался в Германию минувшим летом из киевского «Динамо».
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