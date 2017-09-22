Александр Шлеменко: Мусаси может лично проверить меня на допинг

Российский боец Bellator Александр Шлеменко ответил своему сопернику Гегарду Мусаси, который обвинил его в употреблении допинга.

«Меня уже внепланово протестировали в США, когда мы там были с Андреем Корешковым. Я никогда не употреблял и не употребляю никаких запрещенных препаратов.

Не ожидал тогда, что в цивилизованной стране может быть такой беспредел. Но я не питаю иллюзий и понимаю, что меня будут постоянно в этом обвинять, а некоторые будут считать, что я чуть ли не постоянно употреблял. Мусаси просит проверки – никаких проблем. Если он хочет, может лично приехать и провести ее. Что касается подготовки к бою, то я отправлюсь в США 4-го числа», – цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, Шлеменко и Мусаси сразятся 20 октября на турнире Bellator 185.