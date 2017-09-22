Андрей Будогосский: У Манчини есть претензии к Кукуяну, а у меня – нет

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу арбитра Павла Кукуяна во время матча 1/16 финала Кубка России «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Зенит» (2:3).

«Манчини сказал, что у него есть претензии, а у меня их нет, – приводит ТАСС слова Будогосского. – Оценка судейства положительная. А высказывать свое мнение о судействе, хорошее оно или нет, – это право тренера.

Кукуян попал в премьер-лигу, потому что очень успешно прошел отборочный сбор в июне 2017 года в Ижевске. Кукуян был на сборе одним из лучших, и, наверное, не просто так по его итогам попал в премьер-лигу. Он успешно отсудил дебютную игру в Санкт-Петербурге и будет работать дальше».

Напомним, накануне в матче на стадионе «Санкт-Петербург» Кукуян удалил защитника «Зенита» Миха Мевлю на 10-й минуте, а в дополнительное время назначил пенальти в ворота лидеров премьер-лиги.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча