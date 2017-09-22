Андрей Будогосский: У Манчини есть претензии к Кукуяну, а у меня – нет
Руководитель
департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу
арбитра Павла Кукуяна во время матча 1/16 финала Кубка России «Динамо»
(Санкт-Петербург) – «Зенит» (2:3).
«Манчини сказал, что у него есть претензии, а у меня их нет, – приводит ТАСС слова Будогосского. – Оценка судейства положительная. А высказывать свое мнение о судействе, хорошее оно или нет, – это право тренера.
Кукуян попал в премьер-лигу, потому что очень успешно прошел отборочный сбор в июне 2017 года в Ижевске. Кукуян был на сборе одним из лучших, и, наверное, не просто так по его итогам попал в премьер-лигу. Он успешно отсудил дебютную игру в Санкт-Петербурге и будет работать дальше».
Напомним, накануне в матче на стадионе «Санкт-Петербург» Кукуян удалил защитника «Зенита» Миха Мевлю на 10-й минуте, а в дополнительное время назначил пенальти в ворота лидеров премьер-лиги.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция