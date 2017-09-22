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Андрей Будогосский: У Манчини есть претензии к Кукуяну, а у меня – нет

Источник:  ТАССКомментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу арбитра Павла Кукуяна во время матча 1/16 финала Кубка России «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Зенит» (2:3).

«Манчини сказал, что у него есть претензии, а у меня их нет, – приводит ТАСС слова Будогосского. – Оценка судейства положительная. А высказывать свое мнение о судействе, хорошее оно или нет, – это право тренера.

Кукуян попал в премьер-лигу, потому что очень успешно прошел отборочный сбор в июне 2017 года в Ижевске. Кукуян был на сборе одним из лучших, и, наверное, не просто так по его итогам попал в премьер-лигу. Он успешно отсудил дебютную игру в Санкт-Петербурге и будет работать дальше».

Напомним, накануне в матче на стадионе «Санкт-Петербург» Кукуян удалил защитника «Зенита» Миха Мевлю на 10-й минуте, а в дополнительное время назначил пенальти в ворота лидеров премьер-лиги.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).

Состав

Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов

Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)

Предупреждения:

Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110

Удаления:

нет - Мевля, 10

Место и дата

21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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