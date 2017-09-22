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Фанаты «Наполи» требуют отмены результата матча с «Шахтером» из-за допинга Срны

Источник:  Газета.RuКомментарии

Как сообщает «Газета.ru», болельщики «Наполи» хотят отмены результата матча с «Шахтером» в рамках Лиги чемпионов из-за положительной допинг-пробы Дарио Срны.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист весной этого года провалил допинг-тест.

Напомним, донецкий «Шахтер» обыграл «Наполи» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

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