Фанаты «Наполи» требуют отмены результата матча с «Шахтером» из-за допинга Срны
Источник: Газета.RuКомментарии
Как сообщает «Газета.ru», болельщики «Наполи» хотят отмены результата матча с «Шахтером» в рамках Лиги чемпионов из-за положительной допинг-пробы Дарио Срны.
Ранее сообщалось, что хорватский футболист весной этого года провалил допинг-тест.
Напомним, донецкий «Шахтер» обыграл «Наполи» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
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