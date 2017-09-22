Молодежное первенство. 11-й тур. «Спартак» принимает «Анжи» и другие матчи

В матче 10 тура молодежного первенства московский «Локомотив» на своем поле переиграл пермский «Амкар» со счетом 2:1.

ВИДЕО ДНЯ: Игрок «Амкара»-м забил мяч со своей половины поля В матче 10 тура молодежного первенства московский «Локомотив» на своем поле переиграл пермский «Амкар» со счетом 2:1.

«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче молодежного первенства В матче девятого тура молодежного первенства России «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1).