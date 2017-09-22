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Молодежное первенство. 11-й тур. «Спартак» принимает «Анжи» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 11-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство
11-й тур

Матч

Спартак (мол) - Анжи (мол) - 1:0 (0:0)

2-й тайм

Голы

Петрунин 55 (1:0).

Место и дата

22 сентября 12:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо (мол) - ЦСКА (мол)

Место и дата

22 сентября 16:00, Родина, Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар (мол) - Зенит (мол)

Место и дата

23 сентября 11:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

Матч

Урал (мол) - Тосно (мол)

Место и дата

23 сентября 13:30, манеж «Урал», Онлайн-трансляция

Матч

Ростов (мол) - Локомотив (мол)

Место и дата

23 сентября 16:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция

Матч

Уфа (мол) - Арсенал (мол)

Место и дата

24 сентября 10:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

Матч

Амкар (мол) - СКА-Хабаровск (мол)

Место и дата

24 сентября 12:00, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Ахмат (мол) - Рубин (мол)

Место и дата

25 сентября 13:00, СК им. Билимханова, Онлайн-трансляция

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