Молодежное первенство. 11-й тур. «Спартак» принимает «Анжи» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей 11-го тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство
11-й тур
Матч
Спартак (мол) - Анжи (мол) - 1:0 (0:0)2-й тайм
Голы
Петрунин 55 (1:0).
Место и дата
22 сентября 12:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 сентября 16:00, Родина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 11:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 сентября 13:30, манеж «Урал», Онлайн-трансляция
Матч
Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Место и дата
23 сентября 16:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 сентября 10:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция
Матч
Амкар (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
Место и дата
24 сентября 12:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 сентября 13:00, СК им. Билимханова, Онлайн-трансляция
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