Бомба времен Второй мировой войны обнаружена на базе «Штутгарта»

На тренировочной базе «Штутгарта» была обнаружена бомба Второй мировой войны, сообщает Bild.

50-килограммовая бомба с механическим детонатором обнаружена прямо по центру поля во время замены газона.

Бомба была обнаружена рабочими в 11:30 утра вторника, а в 11:49 об этом проинформировали полицию. С территории в 200 метров в округе были эвакуированы люди. Приехавшие саперы обезвредили взрывное устройство.

Отметим, что база клуба находится рядом со стадионом «Штутгарта» «Мерседес-Бенц-Арена».

Напомним, что в 2009 году во время реконструкции арены были найдены 34 бомбы.

23 сентября «Штутгарт» примет на «Мерседес-Бенц-Арене» «Аугсбург».