Илья Геркус: Нужно пережить поражение от «Крыльев». Это был настоящий бой, настоящий триллер

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение столичного клуба в матче 1/16 финала Кубка России от «Крыльев Советов» (2:3).

«Сложно комментировать вчерашнюю игру. Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер. Ребята сражались и отдали все силы. Мы уступили, но двигаемся дальше. Готовимся к важнейшему матчу с «Ростовом».

Спасибо замечательным нашим болельщикам, которые поддерживали команду на стадионе и у экранов!», – написал Геркус на своей странице в Instagram.