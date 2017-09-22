Илья Геркус: Нужно пережить поражение от «Крыльев». Это был настоящий бой, настоящий триллер
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение столичного клуба в матче 1/16 финала Кубка России от «Крыльев Советов» (2:3).
«Сложно комментировать вчерашнюю игру. Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер. Ребята сражались и отдали все силы. Мы уступили, но двигаемся дальше. Готовимся к важнейшему матчу с «Ростовом».
Спасибо замечательным нашим болельщикам, которые поддерживали команду на стадионе и у экранов!», – написал Геркус на своей странице в Instagram.
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 3:2 (0:0)
Голы
Башкиров 52 (1:0). Миранчук А. 76 (1:1). Пейчинович 84 (2:1 - автогол). Кверквелия 90 (2:2). Кленкин 108 (3:2).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Таранов (Чочиев, 100), Зотов, Надсон, Кленкин, Башкиров, Мияилович, Зинков, Ткачук, Немчанинов (Ланин, 75), Корниленко (Самодин, 63)
Локомотив: Медведев, Михалик, Кверквелия, Ротенберг (Рыбус, 56), Пейчинович (Коломейцев, 88), Денисов И., Миранчук А., Фернандеш (Миранчук А., 46), Тарасов, Лысов, Эдер
Предупреждения:
Башкиров, 32; Конюхов, 115 - Тарасов, 86; Михалик, 103
Место и дата
21 сентября 18:30, Металлург, Текстовая трансляция