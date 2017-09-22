В Москве в ноябре состоится первый турнир промоутерской компании Golden Team Championship

3 ноября в Москве в «Крокус Экспо» состоится дебютный турнир промоутерской организации Golden Team Championship – GTC 01.

В рамках турнира бойцовского шоу в ринг выйдут спортсмены, имена которых хорошо знакомы российским поклонникам ММА. Магомед Исмаилов, Рашид Юсупов, Анатолий Малыхин, Рустам Тедеев – бойцы, которые уже серьезно заявили о себе в профессиональном и любительском спорте.

Рашид Юсупов (8-0) – известный представитель клуба «Горец», обладатель титула чемпиона одной из ведущих российских ММА-организаций. Пожалуй, самый перспективный полутяжеловес России встретится с хорватом Степаном Бекавачем (19-7), который очень любит заканчивать свои поединки досрочно, и, как правило, нокаутами.

Долгожданное возвращение в ринг Магомеда Исмаилова (11-2), главного трештокера российского ММА и по совместительству чемпиона России и Европы по смешанным боевым единоборствам. Череда травм выбила этого талантливого бойца из колеи на некоторое время, и теперь он возвращается, голодный до побед.

Анатолий Малыхин (0-0), чемпион России по ММА дебютирует в профессиональном спорте и в качестве испытания получит в соперники одного из самых опытных европейских тяжей – испанца Давида Траллеро (5-4).

Чемпион Росси по боевому самбо Руслан Тедеев (2-1) станет участником еще одного боя главного карда турнира. Соперником москвича будет боец, представляющий Украину – Роман Огульчанский(4-2).

Всего в рамках турнира GTC 01 состоится 13 боев по правилам ММА.

Промоушен Golden Team Championship создан в 2017 году на базе клуба Golden Team и ставит своей целью проведение турниров по смешанным единоборствам на высоком уровне на территории России и за ее пределами.

Основной миссией компании является популяризация ММА как вида спорта, выявление и продвижение молодых бойцов на профессиональный уровень и создание телевизионного спортивного контента высочайшего класса.

Помимо ведущих российских спортсменов в арсенале промоутерской компании GTC будут выступать перспективные иностранные бойцы ММА, что будет способствовать организации более конкурентных поединков.