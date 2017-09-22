Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)1 : 0Анжи (мол)
Хоккей  Автомобилист- : -ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Волейбол  Украина- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Москве в ноябре состоится первый турнир промоутерской компании Golden Team Championship

Комментарии

3 ноября в Москве в «Крокус Экспо» состоится дебютный турнир промоутерской организации Golden Team Championship – GTC 01.

В рамках турнира бойцовского шоу в ринг выйдут спортсмены, имена которых хорошо знакомы российским поклонникам ММА. Магомед Исмаилов, Рашид Юсупов, Анатолий Малыхин, Рустам Тедеев – бойцы, которые уже серьезно заявили о себе в профессиональном и любительском спорте.

Рашид Юсупов (8-0) – известный представитель клуба «Горец», обладатель титула чемпиона одной из ведущих российских ММА-организаций. Пожалуй, самый перспективный полутяжеловес России встретится с хорватом Степаном Бекавачем (19-7), который очень любит заканчивать свои поединки досрочно, и, как правило, нокаутами.

Долгожданное возвращение в ринг Магомеда Исмаилова (11-2), главного трештокера российского ММА и по совместительству чемпиона России и Европы по смешанным боевым единоборствам. Череда травм выбила этого талантливого бойца из колеи на некоторое время, и теперь он возвращается, голодный до побед.

Анатолий Малыхин (0-0), чемпион России по ММА дебютирует в профессиональном спорте и в качестве испытания получит в соперники одного из самых опытных европейских тяжей – испанца Давида Траллеро (5-4).

Чемпион Росси по боевому самбо Руслан Тедеев (2-1) станет участником еще одного боя главного карда турнира. Соперником москвича будет боец, представляющий Украину – Роман Огульчанский(4-2).

Всего в рамках турнира GTC 01 состоится 13 боев по правилам ММА.

Промоушен Golden Team Championship создан в 2017 году на базе клуба Golden Team и ставит своей целью проведение турниров по смешанным единоборствам на высоком уровне на территории России и за ее пределами.

Основной миссией компании является популяризация ММА как вида спорта, выявление и продвижение молодых бойцов на профессиональный уровень и создание телевизионного спортивного контента высочайшего класса.

Помимо ведущих российских спортсменов в арсенале промоутерской компании GTC будут выступать перспективные иностранные бойцы ММА, что будет способствовать организации более конкурентных поединков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шлеменко: Мусаси может лично проверить меня на допингРоссийский боец Bellator Александр Шлеменко ответил своему сопернику Гегарду Мусаси, который обвинил его в употреблении допинга.M-1 Challenge 84. Ветеран UFC Джо Риггс сразится против Олега Оленичева27 октября в Санкт-Петербурге пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84, в его рамках звездный ветеран UFC Джо Риггс (США, 45-17) сразится с набирающим ход российским проспектом Олегом Оленичевым (Ратиборец, 9-4).Как завершится бой Александр Емельяненко – Джеронимо дос Сантос? (Опрос)27 сентября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В одном из главных поединков бойцовского вечера российский тяжеловес Александр Емельяненко (23 победы, 7 поражений) проведет бой против бразильца Джеронимо дос Сантоса (39 побед, 19 поражений).Борис Бурзиев: Сейчас мы можем говорить о формировании школы ММАС 22 по 24 сентября в Великих Луках пройдет первенство России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 16-17 лет и первенство России по смешанному боевому единоборству среди юниоров 18-20 лет.Девушка дня. Хизер ХардиДевушка дня. Хизер ХардиАмериканская девушка Хизер Харди в профессиональном боксе выиграла 20 поединков из 21 (4 – нокаутом).
Футбол
Бывший наставник сборной Албании возглавит испанский клуб
MMA
Как завершится бой Александр Емельяненко – Джеронимо дос Сантос? (Опрос)
MMA
Роузи дебютирует в рестлинге в ноябре
Хоккей
Губернатор Омской области: Никогда не видел такого грязного и отвратительного судейства, как в матче со СКА
все новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства