Team Secret сыграет на Perfect World Masters

Team Secret получила последнее приглашение на minor-турнир Perfect World Masters.



В чемпионате примут участие десять команд, три из которых получат инвайты, а семь остальных пройдут через квалификации. Китай получит два слота на турнир, а СНГ, Европа, Северная Америка, Южная Америка и Юго-Восточная Азия - по одному. Ранее приглашения получили Newbee и LGD.Forever Young.



Perfect World Masters пройдет с 19 по 26 ноября в Шанхае. Призовой фонд составит 300 000 долларов.



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