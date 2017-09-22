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«Трактор» подпишет просмотровый контракт с Рясенским

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник Евгений Рясенский продолжит карьеру в «Тракторе», сообщает «Р-Спорт».

Предыдущие два с половиной сезона 30-летний игрок обороны провел в «Нефтехимике», контракт с которым был расторгнут в феврале. В сезоне 2016/2017 Рясенский сделал восемь голевых передач в 30 матчах регулярного чемпионата.

До этого воспитанник «Крыльев Советов» играл за «Ак Барс», ЦСКА и СКА. Всего на его счету 448 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и набрал 96 (18+78) очков при показателе полезности «+2» и 349 минутах штрафа.

В составе сборной России Рясенский выступал на двух чемпионатах мира (2012 и 2013) и выиграл золото на первом турнире.

В 12 матчах сезона «Трактор» набрал 12 очков и занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ. 

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