Рой Нельсон: Хотелось бы встретиться с Емельяненко, тогда я побью двух легенд

Американский боец смешанных единоборств Рой Нельсон дебютирует в Bellator 23 сентября в бою с Джави Аялой.

«Тяжелая весовая категория разнообразнее, чем в UFC, – приводит Allboxing.ru слова Нельсона. – Я отличаюсь тем, что не важно, с кем именно меня из бойцов свести. Бой всегда будет ярким до тех пор, пока соперник хочет сражения. Я готов сразиться с любым. Хотелось бы встретиться с Федором Емельяненко, потому что тогда я бы побил уже двух легенд: Родриго Ногейру и Федора.

Bellator мне напоминает UFC десятилетней давности. Они просто хотят получить яркие бои. Помню времена, когда в UFC турнир был целиком забит интригующими сражениями. Этим мы и отличаемся от бокса в выгодную сторону. А теперь там просто главный бой и если один боец травмируется, то весь турнир на грани срыва».

Напомним, что Емельяненко прибыл в США, чтобы посетить турнир Bellator 185, где, как ожидается, будет объявлен его следующий соперник.