Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)1 : 0Анжи (мол)
Хоккей  Автомобилист- : -ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Волейбол  Украина0 : 1Россия
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рой Нельсон: Хотелось бы встретиться с Емельяненко, тогда я побью двух легенд

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Американский боец смешанных единоборств Рой Нельсон дебютирует в Bellator 23 сентября в бою с Джави Аялой.

«Тяжелая весовая категория разнообразнее, чем в UFC, – приводит Allboxing.ru слова Нельсона. – Я отличаюсь тем, что не важно, с кем именно меня из бойцов свести. Бой всегда будет ярким до тех пор, пока соперник хочет сражения. Я готов сразиться с любым. Хотелось бы встретиться с Федором Емельяненко, потому что тогда я бы побил уже двух легенд: Родриго Ногейру и Федора.

Bellator мне напоминает UFC десятилетней давности. Они просто хотят получить яркие бои. Помню времена, когда в UFC турнир был целиком забит интригующими сражениями. Этим мы и отличаемся от бокса в выгодную сторону. А теперь там просто главный бой и если один боец травмируется, то весь турнир на грани срыва».

Напомним, что Емельяненко прибыл в США, чтобы посетить турнир Bellator 185, где, как ожидается, будет объявлен его следующий соперник.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шлеменко: Мусаси может лично проверить меня на допингРоссийский боец Bellator Александр Шлеменко ответил своему сопернику Гегарду Мусаси, который обвинил его в употреблении допинга.Даглас Лима встретится с Рори Макдональдом 20 январяКак сообщает Allboxing.ru, чемпион Bellator в полусреднем весе Даглас Лима проведет свой следующий бой против бывшего бойца UFC Рори Макдональда.24 сентября во время турнира Bellator 183 будет объявлен следующий соперник Федора Емельяненко24 сентября американская организация Bellator собирается объявить о следующем сопернике российского тяжеловеса Федора Емельяненко и о дате проведения поединка. Об этом стало известно «Советскому спорту».Емельяненко вылетел в США на переговоры о своем следующем бое в BellatorРоссийский боец Федор Емельяненко вылетел в США на переговоры с руководством организации Bellator о своем следующем бое, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Емельяненко Юлию Куклину.Поражение Шевченко, книга о Хабибе и слух о бое Федора. Главное в ММА за неделюПоражение Шевченко, книга о Хабибе и слух о бое Федора. Главное в ММА за неделю«Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошлую неделю.
Футбол
Андрей Будогосский: У Манчини есть претензии к Кукуяну, а у меня – нет
MMA
Александр Шлеменко: Мусаси может лично проверить меня на допинг
Теннис
Уильямс и Киз признаны «Героями стиля»
Футбол
Педро Роша: Было интересно попробовать себя в «Спартаке». Знал, что это самая титулованная команда в России
все новости
Bellator
Bellatorвсе новости
Рой Нельсон
Рой Нельсонвсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости