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«Спартак» объявил о продлении контракта с Комбаровым

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт красно-белых. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2020 года.

Комбаров дебютировал в «Спартаке» 21 августа 2010 года. За семь лет 30-летний игрок обороны провел за команду 232 матча и забил 26 голов. За сборную России Комбаров сыграл 45 матчей и забил два гола.

В составе «Спартака» он выиграл чемпионат России (2017) и Суперкубок России (2017), а также стал серебряным призером чемпионата России (2012).

По итогам сезона 2012/2013 болельщики «Спартака» признали Комбарова лучшим игроком года.

Добавим, что Комбаров является воспитанником «Спартака», но с 2005 по 2010 годы выступал за «Динамо».

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