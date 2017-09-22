Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Полузащитник «Спартака»
Денис Глушаков продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт
красно-белых. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2020 года.
Глушаков дебютировал в «Спартаке» 16 июля 2013 года. За четыре
года 30-летний игрок полузащитник провел за команду 126 матчей и забил 16
голов. За сборную России Глушаков сыграл 54 матча
и забил пять голов.
В 2016 году Глушаков стал
капитаном команды. В составе «Спартака» он выиграл чемпионат России (2017) и
Суперкубок России (2017). По итогам сезона 2016/2017 он был признан лучшим
игроком чемпионата России.
Ранее Глушаков выступал за «Локомотив»
(2005-2013).
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