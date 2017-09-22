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Бензема вернулся в общую группу «Реала»

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Реала», форвард мадридской команды Карим Бензема восстановился после травмы и сегодня начал тренироваться в общей группе.

Напомним, француз получил повреждение в первом тайме матча с «Леванте» (1:1) в 3-м туре чемпионата Испании. Врачи диагностировали травму подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне Бензема провел в примере 3 матча и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что накануне игрок продлил контракт с клубом до 2021 года.

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