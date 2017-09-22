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Губернатор Самарской области: «Крылья Советов» могут быть примерном для тысяч людей

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Локомотивом» в матче 1/16 финала Кубка России.

«Локомотив» – действующий обладатель Кубка России, и для них этот матч был крайне важен, чтобы удержать свой статус. Нужно сказать слова благодарности нашей команде, всем ребятам, которые отдавались на поле до конца и бились до последнего.

«Крылья» добились этой победы хорошей игрой. В раздевалке эмоции очень позитивные, все рады победе. Команда может своим духом, примером и игрой заряжать тысячи людей в регионе.

Хочу поздравить болельщиков «Крыльев Советов» с победой и хочу пожелать им поддерживать нашу команду всегда и во все времена», - цитирует Меркушкина официальный сайт «Крыльев».

Матч

Крылья Советов - Локомотив - 3:2 (0:0)

Голы

Башкиров 52 (1:0). Миранчук А. 76 (1:1). Пейчинович 84 (2:1 - автогол). Кверквелия 90 (2:2). Кленкин 108 (3:2).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Таранов (Чочиев, 100), Зотов, Надсон, Кленкин, Башкиров, Мияилович, Зинков, Ткачук, Немчанинов (Ланин, 75), Корниленко (Самодин, 63)

Локомотив: Медведев, Михалик, Кверквелия, Ротенберг (Рыбус, 56), Пейчинович (Коломейцев, 88), Денисов И., Миранчук А., Фернандеш (Миранчук А., 46), Тарасов, Лысов, Эдер

Предупреждения:

Башкиров, 32; Конюхов, 115 - Тарасов, 86; Михалик, 103

Место и дата

21 сентября 18:30, Металлург, Текстовая трансляция

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