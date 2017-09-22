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Борис Чухлов: Клоун Капленко все испортил

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 1/16 финала Кубка России от петербургского «Динамо».

«Динамо» очень понравилось, особенно в первом тайме. Она настолько организованна, настолько знает, что хочет! И рисунок игры есть. Каждый футболист «Динамо» знал, что делать на поле. Видимо, тщательно проанализировали игру соперника.

Теперь о «Зените». Манчини хотел показать, какой у него резерв, выпустив такой состав. В первую очередь хотел бы обратить внимание на Жиркова. Что он хочет своим присутствием в команде «Зенит» показать? Манчини из полузащитника Жиркова делает защитника. Проблемы у «Зенита» начались с левого фланга. А дальше… Динамовцы молодцы, я хочу их от чистого сердца, от чистой души поздравить. Вышли и доказали, что хотят играть в футбол.

При всем уважении к нашим, зенитовским, болельщикам, пускай появится и «Тосно», за которое я переживаю, и «Динамо», за которое теперь тоже буду переживать. Есть ещё команды в городе, которые хотят что-то доказать Санкт-Петербургу, не только «Зенит». Обидно только, что этими командами руководят москвичи - Точилин и Парфенов. Меня это, честно говоря, раздражает. А так, респект ребятам из этих команд, они молодцы.

Сейчас Манчини будет на коне после своих высказываний про судейские ошибки, хотя на самом деле просто взял и загубил команду в кубковой игре с «Динамо». «Зенит» вынужден был 110 минут вдесятером корячиться. Да, Мевля потерял позицию, но если за такое давать красные карточки, то в каждой игре по пять удалений делать. Судьи, что вы творите? Лодыгин же был первым на мяче - это было ясно видно.

В принципе, во втором тайме всколыхнулись, вдесятером стали обыгрывать «Динамо». Но этот клоун, Капленко, взял и все испортил. Во втором тайме «Зенит» играл неплохо, ведь по игре выглядели лучше, даже в меньшинстве. Заиграли, когда поняли, что их опускают ниже плинтуса. Завтра будут зенитовцы понурыми по Питеру ходить. Честно, мне было бы стыдно после такого матча», - цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».

Матч

Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).

Состав

Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов

Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)

Предупреждения:

Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110

Удаления:

нет - Мевля, 10

Место и дата

21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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