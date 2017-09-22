Resolut1on и Lil сыграют за Team Ukraine на WESG 2017

Игрок Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык в своем твиттере анонсировал состав Team Ukraine на турнир World Electronic Sports Games 2017.



Помимо Ghostik в состав команды вошли Роман «Resolut1on» Фоминок (OG), Илья «Lil» Ильюк (Virtus.pro), Владимир «No[o]ne» Миненко (Virtus.pro) и Иван «ArtStyle» Антонов (тренер Virtus.pro).

З Україною в серці pic.twitter.com/718ojBi4Fp — Andrew Kadyk (@Ghostikdota) 22 сентября 2017 г.

В 2016 года за Team Ukraine выступали Данил «Dendi» Ишутин, Роман «Resolut1on» Фоминок, Виктор «GeneRaL» Нигрини, Иван «ArtStyle» Антонов и Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко.

LAN-финал квалификации для СНГ и Европы пройдет с 22 по 26 ноября испанской Барселоне. В них примут участие 20 команд из 15 стран и регионов. Восемь сильнейших коллективов получат слоты в финальный этап турнира, который состоится в марте 2018 года в Китае.



Напомним, что принять участие в World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны.