«Спартак» победил «Анжи» в матче молодежного первенства

«Спартак» одержал победу над «Анжи» (1:0) в матче десятого тура молодежного первенства. Единственный гол в матче забил 18-летний защитник Даниил Петрунин, отличившийся после розыгрыша углового.

«Много моментов не забили. Хотя создали предостаточно, но и не дали сопернику ничего создать. У них не было моментов», – приводит слова автора гола официальный сайт «Фратрии».

Молодежный состав «Спартака» набрал 16 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Анжи» осталось девять очков, команда занимает 13-е место.

Отметим, что во вторник «молодежка» «Спартака» примет «Ливерпуль» в матче Юношеской лиги УЕФА.

В 11-м туре 30 сентября соперником «Спартака» станет «Урал». «Анжи» в этот же день сыграет с «Зенитом».

Молодежное первенство

10-й тур