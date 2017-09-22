«Спартак» победил «Анжи» в матче молодежного первенства
«Спартак» одержал победу над «Анжи» (1:0) в матче десятого тура
молодежного первенства. Единственный гол в матче забил 18-летний защитник
Даниил Петрунин, отличившийся после розыгрыша углового.
«Много моментов не забили. Хотя создали предостаточно, но и не дали сопернику ничего создать. У них не было моментов», – приводит слова автора гола официальный сайт «Фратрии».
Молодежный состав «Спартака» набрал
16 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Анжи» осталось
девять очков, команда занимает 13-е место.
Отметим, что во вторник «молодежка»
«Спартака» примет «Ливерпуль» в матче Юношеской лиги УЕФА.
В 11-м туре 30 сентября
соперником «Спартака» станет «Урал». «Анжи» в этот же день сыграет с «Зенитом».
Молодежное первенство
10-й тур
Матч
Спартак (мол) - Анжи (мол) - 1:0 (0:0)
Голы
Петрунин 55 (1:0).
Место и дата
22 сентября 12:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция