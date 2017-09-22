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Максим Осипов: Выпал из состава «Салавата» потому, что плохо играю в хоккей

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Осипов сообщил, что не сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

«Вы в курсе, что я не играю с Магнитогорском? Играть не получается в хоккей. Видимо, поэтому и выпал из состава. Сейчас жду своего шанса. Тренеры мне свою позицию сказали: у нас надо заработать место в составе. Считаю, что они абсолютно правы.

В чем причина? Я плохо играю в хоккей. Вот единственная причина. Не знаю, что тут еще. Если будешь только в обороне или в атаке играть, это ничего тебе не даст.

Я не жалею нисколько о переходе. Что жалеть о сделанном? Надо тут попадать в состав, вот и все», – цитирует Осипова «БИЗНЕС Online».

Матч

Металлург Мг - Салават Юлаев

Место и дата

22 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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