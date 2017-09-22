Майрбек Тайсумов: В UFC предложили новый контракт, но пока подписывать не буду

Российский боец UFC Майрбек Тайсумов рассказал о планах на будущее после победы над Фелипе Силвой.

«Представители UFC подошли ко мне после боя в Роттердаме, была довольно долгая беседа. Много чего обещали, в том числе большие поединки. Плюс мне уже предложили новый контракт. По старому осталось два боя. Но пока его подписывать не буду/

Не хочу никому доверять. Человек может обещать, но в итоге что-то не получится. Контракт предложили на хороших условиях, сильно лучше, чем были прежде, на пять боев. Но хочу сначала провести оставшиеся два поединка. Потом будем смотреть, что да как», – цитирует бойца «Московский комсомолец».