Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)1 : 0Анжи (мол)
Хоккей  Автомобилист- : -ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Волейбол  Украина0 : 1Россия
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майрбек Тайсумов: В UFC предложили новый контракт, но пока подписывать не буду

Источник:  «Московский комсомолец»Комментарии

Российский боец UFC Майрбек Тайсумов рассказал о планах на будущее после победы над Фелипе Силвой.

«Представители UFC подошли ко мне после боя в Роттердаме, была довольно долгая беседа. Много чего обещали, в том числе большие поединки. Плюс мне уже предложили новый контракт. По старому осталось два боя. Но пока его подписывать не буду/

Не хочу никому доверять. Человек может обещать, но в итоге что-то не получится. Контракт предложили на хороших условиях, сильно лучше, чем были прежде, на пять боев. Но хочу сначала провести оставшиеся два поединка. Потом будем смотреть, что да как», – цитирует бойца «Московский комсомолец».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Неделя в ММА: Шевченко сменит категорию, а лучшего бойца дисквалифицируютНеделя в ММА: Шевченко сменит категорию, а лучшего бойца дисквалифицируют«Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошлую неделю.Рокхольд одержал победу на UFC 116 и другие результаты турнираСегодня, 16 сентября, состоялся очередной турнир UFC Fight Night 116, который прошел в Питтсбурге.Боец UFC Джими Манува и боксер Дэвид Хэй договорились о поединкеБоец смешанных единоборств Джимми Манува в начале 2018 года может провести бой с британским боксером Дэвидом Хэем, сообщает The Sun.Махачев приступил к тренировкамРоссийский боец смешанного стиля Ислам Махачев (14-1) после небольшого перерыва вернулся к тренировкам. Спортсмен ждет дату и объявление соперника на следующий бой.Бой Джонс – Кормье признан несостоявшимсяАтлетическая комиссия Калифорнии пересмотрела результат титульного боя UFC в полутяжелом весе Джон Джонс – Даниэль Кормье, сообщает Bloody Elbow. Вместо победы Джонса теперь этот поединок официально считается несостоявшимся. Причиной этого решения стал положительный результат допинг-теста Джонса на туринабол.
Футбол
Андрей Будогосский: У Манчини есть претензии к Кукуяну, а у меня – нет
MMA
Александр Шлеменко: Мусаси может лично проверить меня на допинг
Теннис
Уильямс и Киз признаны «Героями стиля»
Футбол
Педро Роша: Было интересно попробовать себя в «Спартаке». Знал, что это самая титулованная команда в России
все новости
Майрбек Тайсумов
Майрбек Тайсумоввсе новости
UFC
UFC