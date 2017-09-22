Денис Глушаков: Счастлив играть в команде Старостиных

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал продление контракта с клубом.

«Счастлив играть в команде Старостиных», – написал Глушаков в инстаграме.

Счастлив играть в команде Старостиных 🔴⚪️#навсегда #спартакмосква #россия #repost#футбол#спартак #москва#россия Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Сен 22 2017 в 4:21 PDT

Напомним, 30-летний полузащитник подписал новый контракт со «Спартаком», рассчитанный до 2020 года.

Глушаков дебютировал в «Спартаке» 16 июля 2013 года. За четыре года 30-летний игрок полузащитник провел за команду 126 матчей и забил 16 голов. За сборную России Глушаков сыграл 54 матча и забил пять голов.

В 2016 году Глушаков стал капитаном команды. В составе «Спартака» он выиграл чемпионат России (2017) и Суперкубок России (2017). По итогам сезона 2016/2017 он был признан лучшим игроком чемпионата России.

Ранее Глушаков выступал за «Локомотив» (2005-2013).