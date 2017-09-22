Джумхур обыграл Броди и вышел в полуфинал St. Petersburg Open-2017
Боснийский теннисист Дамир Джумхур в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 обыграл британца Лиама Броди со счетом 6:3, 2:6, 6:4.
В полуфинале босниец встретится с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Жо-Уилфрид Тсонга (Франция).
Напомним, в других четвертьфиналах испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет с Виктором Троицки, а Ян-Леннард Штруфф встретится с Жо-Вильфридом Цонга.
Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.
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