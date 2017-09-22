Джумхур обыграл Броди и вышел в полуфинал St. Petersburg Open-2017

В Петербурге проходит пятый игровой день St. Petersburg Open-2017.

St. Petersburg Open-2017. Цонга играет со Штруффом, Фоньини встретится с Беранкисом. Онлайн В Петербурге проходит пятый игровой день St. Petersburg Open-2017.

Баутиста-Агут обыграл Троицки и вышел в полуфинал St. Petersburg Open-2017 Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017 обыграл серба Виктора Троицки со счетом 6:1, 6:2.

Боснийский теннисист Дамир Джумхур поделился мнением о победе над британцем Лиамом Броди в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017.

Дамир Джумхур: Надеюсь, St. Petersburg Open снова получит награду лучшего турнира в своей категории

Дамир Джумхур: Надеюсь, St. Petersburg Open снова получит награду лучшего турнира в своей категории Боснийский теннисист Дамир Джумхур поделился мнением о победе над британцем Лиамом Броди в четвертьфинале St. Petersburg Open-2017.