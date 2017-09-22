Майрбек Тайсумов: Если соперник Альвареса получит травму, я готов выскочить

Российский боец UFC Майрбек Тайсумов, который в последнем поединке отправил в нокаут бразильца Фелипе Силву, рассказал о возможных соперниках.

– Единственные свободные – Эдсон Барбоза и Майкл Кьеза. Но эти ребята отказываются драться. Барбоза ждет титульного боя, но куда он лезет? Там перед ним уже очередь. А Кьеза, как и говорил, не хочет со мной выходить. Я их знаю, они меня знают. Он обещал подраться со мной, если я выиграю один бой. С тех пор я нокаутировал уже двоих, теперь он не отвечает мне.

– Какая ситуация с Эдди Альваресом?

– Ему дали соперника. Но если у кого-то будет травма, я буду готов выскочить.

– Он тоже не отвечает тебе?

– Я каждое утро ему по 10 смсок отправлял!