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Роман Дворянкин: Вместе с одним известным капитаном объявим состав Team Russia на следующей неделе

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Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в своем твиттере сообщил, что на следующей неделе объявит состав Team Russia на World Electronic Sports Games 2017.


22 сентября был анонсирован состав команды Team Ukraine, в которой вошли Андрей «Ghostik» Кадык (Team Empire), Роман «Resolut1on» Фоминок (OG), Илья «Lil» Ильюк (Virtus.pro), Владимир «No[o]ne» Миненко (Virtus.pro) и Иван «ArtStyle» Антонов (тренер Virtus.pro). 

Напомним, что принять участие в World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. 

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