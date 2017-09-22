Роман Дворянкин: Вместе с одним известным капитаном объявим состав Team Russia на следующей неделе

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в своем твиттере сообщил, что на следующей неделе объявит состав Team Russia на World Electronic Sports Games 2017.

Ну что, @v1lat собрал отличный состав на @WESGcom.Мы вместе с одним известным капитаном объявим состав Тим Раша на следующей неделе.Хаааайп! — Roman Dvoryankin (@dvoryrom) 22 сентября 2017 г.

22 сентября был анонсирован состав команды Team Ukraine, в которой вошли Андрей «Ghostik» Кадык (Team Empire), Роман «Resolut1on» Фоминок (OG), Илья «Lil» Ильюк (Virtus.pro), Владимир «No[o]ne» Миненко (Virtus.pro) и Иван «ArtStyle» Антонов (тренер Virtus.pro).

Напомним, что принять участие в World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны.