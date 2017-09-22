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Федун посетил матч «молодежек» «Спартака» и «Анжи»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун присутствовал на матче десятого тура молодежного первенства с «Анжи» (1:0).

Также на игре присутствовали заместитель председателя совета директоров Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов.

Напомним, «Спартак» одержал победу с минимальным счетом благодаря голу защитника Даниила Петрунина.

Молодежный состав «Спартака» набрал 16 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Отметим, что во вторник «молодежка» «Спартака» примет «Ливерпуль» в матче Юношеской лиги УЕФА.

В 11-м туре 30 сентября соперником «Спартака» станет «Урал». «Анжи» в этот же день сыграет с «Зенитом».

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