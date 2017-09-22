Федун посетил матч «молодежек» «Спартака» и «Анжи»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун присутствовал на
матче десятого тура молодежного первенства с «Анжи» (1:0).
Также на игре присутствовали
заместитель председателя совета директоров Наиль Измайлов и генеральный
директор клуба Сергей Родионов.
Напомним, «Спартак» одержал
победу с минимальным счетом благодаря голу защитника Даниила Петрунина.
Молодежный состав «Спартака» набрал
16 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Отметим, что во
вторник «молодежка» «Спартака» примет «Ливерпуль» в матче Юношеской лиги УЕФА.
В 11-м туре 30 сентября
соперником «Спартака» станет «Урал». «Анжи» в этот же день сыграет с «Зенитом».
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