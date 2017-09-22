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Константин Лепехин: Катастрофы в вылете «Зенита» из кубка России нет

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал вылет сине-бело-голубых из кубка России на стадии 1/16 финала от петербургского «Динамо».

- Ваше мнение о прошедшей игре?
- Настоящая кубковая игра с очень непредсказуемым результатом, - цитирует Лепехина Rusfootball - На мой взгляд, достаточно приличная игра получилась, интересная для болельщиков. По качеству футбола, конечно, могут быть вопросы, но в целом хорошая кубковая встреча. Была хорошая атмосфера, пришло много фанатов. Настоящее дерби, в котором интрига сохранялась до последней минуты. Динамовцы хорошо смотрелись, особенно в первом тайме. Владели мячом, играли первым номером. Конечно, на этом сказалось удаление защитника Михи Мевли, но это не отменяет того, что «Динамо» настроилось на эту игру очень серьезно и заслуженно одержало победу. Что касается зенитовцев, то их ошарашило это удаление, и им тяжело было сразу же втянуться игру. Молодцы, что смогли быстро вернуться после 0:2 и сравнять счет. Жаль, что не дожали до конца, но катастрофы в этом поражении нет никакой.

- Удаление Мевли вызвало споры в интернете. Что показалось вам?
- Фол был абсолютно точно, но не знаю, тянул ли на удаление. Надо спросить специалистов, потому что неизвестно смог бы он убежать в том моменте или может Мевлю смогли бы подстраховать. А если по самому фолу, то он, безусловно, был. Про карточку надо спрашивать у специалистов, спорная ситуация.

Матч

Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).

Состав

Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов

Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)

Предупреждения:

Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110

Удаления:

нет - Мевля, 10

Место и дата

21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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