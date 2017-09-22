Константин Лепехин: Катастрофы в вылете «Зенита» из кубка России нет

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал вылет сине-бело-голубых из кубка России на стадии 1/16 финала от петербургского «Динамо».

- Ваше мнение о прошедшей игре?

- Настоящая кубковая игра с очень непредсказуемым результатом, - цитирует Лепехина Rusfootball - На мой взгляд, достаточно приличная игра получилась, интересная для болельщиков. По качеству футбола, конечно, могут быть вопросы, но в целом хорошая кубковая встреча. Была хорошая атмосфера, пришло много фанатов. Настоящее дерби, в котором интрига сохранялась до последней минуты. Динамовцы хорошо смотрелись, особенно в первом тайме. Владели мячом, играли первым номером. Конечно, на этом сказалось удаление защитника Михи Мевли, но это не отменяет того, что «Динамо» настроилось на эту игру очень серьезно и заслуженно одержало победу. Что касается зенитовцев, то их ошарашило это удаление, и им тяжело было сразу же втянуться игру. Молодцы, что смогли быстро вернуться после 0:2 и сравнять счет. Жаль, что не дожали до конца, но катастрофы в этом поражении нет никакой.

- Удаление Мевли вызвало споры в интернете. Что показалось вам?

- Фол был абсолютно точно, но не знаю, тянул ли на удаление. Надо спросить специалистов, потому что неизвестно смог бы он убежать в том моменте или может Мевлю смогли бы подстраховать. А если по самому фолу, то он, безусловно, был. Про карточку надо спрашивать у специалистов, спорная ситуация.