Сергей Фурсенко: Результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к «Краснодару» и «Реал Сосьедад»
Президент «Зенита»
Сергей Фурсенко высказался о причинах поражения от петербургского «Динамо»
(2:3) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Санкт-Петербург».
«Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно, – приводит ТАСС слова Фурсенко. – Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой, мегамотивированности 37 тысяч болельщиков, которые, конечно, гонят «Зенит» в атаку; но это влияет и на соперника.
Предстоящий матч с «Краснодаром» очень важен, потому что это ключевой соперник, нас разделяет всего три очка. Как говорят в таких случаях, будет матч за шесть очков. Мы готовимся, и во многом результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к играм с «Краснодаром» и «Реал Сосьедад».
Напомним, «Зенит» играл в меньшинстве с десятой минуты после удаления защитника Михи Мевли. Решающий гол лидеры премьер-лиги пропустили с пенальти.
Матч 11-го тура «Краснодар» – «Зенит» пройдет 24 сентября на стадионе «Краснодар». Начало – 19:00 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция