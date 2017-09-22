Сергей Фурсенко: Результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к «Краснодару» и «Реал Сосьедад»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о причинах поражения от петербургского «Динамо» (2:3) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Санкт-Петербург».

«Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно, – приводит ТАСС слова Фурсенко. – Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой, мегамотивированности 37 тысяч болельщиков, которые, конечно, гонят «Зенит» в атаку; но это влияет и на соперника.

Предстоящий матч с «Краснодаром» очень важен, потому что это ключевой соперник, нас разделяет всего три очка. Как говорят в таких случаях, будет матч за шесть очков. Мы готовимся, и во многом результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к играм с «Краснодаром» и «Реал Сосьедад».

Напомним, «Зенит» играл в меньшинстве с десятой минуты после удаления защитника Михи Мевли. Решающий гол лидеры премьер-лиги пропустили с пенальти.

Матч 11-го тура «Краснодар» – «Зенит» пройдет 24 сентября на стадионе «Краснодар». Начало – 19:00 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча