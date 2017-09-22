Григорий Родченков: Мутко возглавлял допинговую программу в России

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что существует государственная программы поддержки допинга в России.

«Россия отказывается нести ответственность. Мой бывший начальник, Виталий Мутко, в прошлом министр спорта, постоянно говорит, что ничего не знал о моей деятельности в лаборатории, где я следил за исполнением допинговой программы в России с помощью агентов ФСБ и чиновников. Если кто-то верит, что я мог делать это без поддержки министра спорта, тот ничего не знает о России. Господин Мутко обо всем знал и был ключом к успеху допинговой программы в России.

В России открыли уголовное дело против меня. Идет охота на ведьм, и ведьма — это я.

Никто из ВАДА или спортивных федераций ко мне не обращался, хотя я был открыт. Лишь пару недель назад ко мне обратилась одна из двух комиссий МОК.

Моя надежда на реформы в России начинает угасать. Судя по последним новостям, ВАДА старается найти пути обхода результатов доклада человека, которого само агентство и наняло», — цитирует Родченкова New York Times.